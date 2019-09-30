ФК «Рязань» проиграл лидеру чемпионата. В субботу, 28 сентября, «горожане» уступили со счетом 1:2 саратовскому «Соколу».
Рязанцы открыли счет на шестой минуте: после выноса из аута Сергей Тонких забил первый гол за команду. Гости отыгрались спустя 12 минут, после чего стали владеть инициативой. Саратовцы смогли выйти вперед в начале второго тайма после чего продолжили атаковать.
В концовке матча рязанцы перехватили инициативу и пытались сравнять счет, однако больше забитых мячей зрители не увидели. «Горожане» остались на 10-м месте. Следующий матч ФК «Рязань» проведет 5 октября в Волгограде против «Ротора-2».