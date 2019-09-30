ХК «Рязань» отыгрался со счета 0:3 и победил китайскую команду

ХК «Рязань» победил китайскую команду. В субботу, 28 сентября, «горожане» со счетом 4:3 обыграли «Ценг Тоу». Ко второй минуте первого периода хозяева вели со счетом 2:0.
В середине двадцатиминутки гости пропустили еще, но спустя две минуты Андрей Чванчиков одну шайбу отыграл. После на льду шла равная игра, однако в начале третьего периода гости сократили отставание до минимума, отличился Захар Чернов. Спустя еще четыре минуты рязанцы в большинстве счет сравняли благодаря голу Виталия Кудрина.
За две минуты до сирены «гости» впервые вышли вперед после броска Виталия Кудрина. Шайба стала победной для рязанцев, которые прервали пятиматчевую серию из поражений. Следующий матч ХК «Рязань» проведет 4 октября в Казани против «Барса».
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