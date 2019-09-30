Воспитанники рязанской академии тенниса завоевали награды Чемпионата России

Воспитанники Рязанской академии тенниса имени Озерова завоевали награды Чемпионата России, который прошел в Казани.
Анастасия Гасанова получила полный комплект медалей: «золото» в парном разряде, «серебро» в миксте и «бронзу» в «одиночке».
«В одиночной сетке Анастасия в первом круге обыграла Коклину в двух сетах 6-0 6-0. Затем встретилась в матче с Бурдиной (6-2 6-2). Одолев Лансере со счетом 6-2 7-6, Анастасия не смогла завершить полуфинальную встречу с Рахимовой (1-6 0-3). В матче за бронзу, соперница Анастасии Коваль также не смогла завершить встречу и снялась (6-2 2-0)», — рассказали представители академии.
«Серебро» в миксте Гасанова взяла вместе с напарником Антоном Зайцевым, уступив в трех сетах титул паре Монова/Гахов (6-4 0-6 10-8).
«Золото» рязанка завоевала вместе с Анастасией Фроловой, одолев в финальной встрече пару Коклина/Монова 6-2 6-0.
Кроме того, Егор Агафонов вместе с напарником Алибеком Качмазовым взял «серебро» в парном разряде, уступив титул паре Котов/Елгин 7-6 (5) 7-6 (1).