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12:30, 30 сентября 2019 206

Воспитанники рязанской академии тенниса завоевали награды Чемпионата России

Воспитанники рязанской академии тенниса завоевали награды Чемпионата России

Воспитанники Рязанской академии тенниса имени Озерова завоевали награды Чемпионата России, который прошел в Казани.

Анастасия Гасанова получила полный комплект медалей: «золото» в парном разряде, «серебро» в миксте и «бронзу» в «одиночке».

«В одиночной сетке Анастасия в первом круге обыграла Коклину в двух сетах 6-0 6-0. Затем встретилась в матче с Бурдиной (6-2 6-2). Одолев Лансере со счетом 6-2 7-6, Анастасия не смогла завершить полуфинальную встречу с Рахимовой (1-6 0-3). В матче за бронзу, соперница Анастасии Коваль также не смогла завершить встречу и снялась (6-2 2-0)», — рассказали представители академии.

«Серебро» в миксте Гасанова взяла вместе с напарником Антоном Зайцевым, уступив в трех сетах титул паре Монова/Гахов (6-4 0-6 10-8).

«Золото» рязанка завоевала вместе с Анастасией Фроловой, одолев в финальной встрече пару Коклина/Монова 6-2 6-0.

Кроме того, Егор Агафонов вместе с напарником Алибеком Качмазовым взял «серебро» в парном разряде, уступив титул паре Котов/Елгин 7-6 (5) 7-6 (1).

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