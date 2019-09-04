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15:07, 4 сентября 2019 446

«Десантницы» помогли своим сборным одержать победы

«Десантницы» помогли своим сборным одержать победы

«Десантницы» помогли своим сборным одержать победы. Футболистки «Рязани-ВДВ» поучаствовали в матчах основной и молодежной сборных России, а также Сербии. Наталья Перепечина в пятницу, 30 августа, провела все 90 минут в гостевом матче России против Словении (0:1).

Во вторник, 3 сентября, полузащитница провела 74 минуты в победном матче против Эстонии (4:0). Оба поединка прошли в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2021.

Также в рамках турнира сборная Сербии в гостях обыграла Казахстан.

«Десантницы» Мария Вукович и Александра Лазаревич вышли в матче в основном составе, однако Лазаревич на 26-й минуте покинула поле на носилках из-за травмы. Вукович сыграла 88 минут, но результативными действиями не отметилась. Елизавета Лазарева и Анастасия Фетисова сыграли в двух товарищески матчах молодежной сборной России против Венгрии (1-1 и 1:3).

Футболистки провели на поле 179 и 180 минут соответственно. В победном для России матче Лазарева отличилась голом. Также в национальную сборную Азербайджана вызывались Наргиз Гаджиева, Вусала Сейфаддинова и Маня Моллаева, однако команда матчей не проводила.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, «Рязань-ВДВ» на своем поле сыграет с «Чертаново». Начало в 18 часов.

Фото с сайтов РФС, Казахстанской и Венгерской федераций футбола

© RZN.info

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