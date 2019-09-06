Корорина и Мамаева выпустили из колонии

Футболистов Александра Корорина и Павла Мамаева выпустили из колонии. Адвокат Татьяна Стукалова рассказала об этом в своем
Алексеевский суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении. Помимо футболистов, об УДО просил и младший брат Кокорина Кирилл.
Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы: они
В мае Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.