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10:17, 6 сентября 2019 541

Корорина и Мамаева выпустили из колонии 2

Корорина и Мамаева выпустили из колонии

Футболистов Александра Корорина и Павла Мамаева выпустили из колонии. Адвокат Татьяна Стукалова рассказала об этом в своем Instagram.

Алексеевский суд Белгородской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении. Помимо футболистов, об УДО просил и младший брат Кокорина Кирилл.

Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы: ​они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В мае Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.

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