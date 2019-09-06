Владимир Путин наградил рязанскую дзюдоистку. Об этом сообщил
В четверг, 5 сентября, Марина Воробьева завоевала две медали на турнире по дзюдо, проходившем в рамках экономического форума во Владивостоке. Девушка обошла монгольских и японских спортсменок.
В результате в командном зачете россиянки завоевали «бронзу», а в абсолютном зачете сборная стала обладателем «золота», поделив первое место со спортсменами из Монголии.
В турнире участвовали 75 юношей и девушек из России, Монголии, Японии, Индии, Китая и Южной Кореи.