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17:26, 6 сентября 2019 526

Владимир Путин наградил рязанскую дзюдоистку

Владимир Путин наградил рязанскую дзюдоистку

Фото: Администрация Рязани

Владимир Путин наградил рязанскую дзюдоистку. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В четверг, 5 сентября, Марина Воробьева завоевала две медали на турнире по дзюдо, проходившем в рамках экономического форума во Владивостоке. Девушка обошла монгольских и японских спортсменок.

В результате в командном зачете россиянки завоевали «бронзу», а в абсолютном зачете сборная стала обладателем «золота», поделив первое место со спортсменами из Монголии.

В турнире участвовали 75 юношей и девушек из России, Монголии, Японии, Индии, Китая и Южной Кореи.

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