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18:39, 7 сентября 2019 222

ФК «Рязань» на выезде обыграл белгородский «Салют»

ФК «Рязань» на выезде обыграл белгородский «Салют»

ФК «Рязань» на выезде обыграл белгородский «Салют». Об этом сообщил сайт футбольного клуба.

Матч прошел в рамках 8 тура ОЛИМП-Первенства ПФЛ. Финальный свисток зафиксировал счет 0:1 в пользу рязанского коллектива.

Единственный мяч на 85 минуте забил Егор Прилепский.

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