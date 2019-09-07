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16:57, 7 сентября 2019 366

Стала известна стоимость строительства биатлонного комплекса под Рязанью

Стала известна стоимость строительства биатлонного комплекса под Рязанью

Строительство биатлонного комплекса «Алмаз» обошлось инвестору в 151 миллион рублей. Об этом рассказал спонсор всех работ Сергей Колесников.

Территория биатлонного комплекса составила 90 гектаров, а длина зимней лыжни — 5,8 киллометра.

Самой большой статьей расходов, около 50 миллионов рублей, оказалось строительство самой лыжероллерной трассы с искусственными подъемами. 30 миллионов ушли на возведение спортивных павильонов и боксов для техники. 17 — на покупку тракторов, автомобилей и спецтехники.

Напомним, биатлонный комплекс «Алмаз» открыли в 2015 году. Он включает пятикилометровую лыжную трассу с кругами в 2,5, 3 и 3,5 км, классическое стрельбище на 30 рубежей, трибуны на 300 мест, а также лыжероллерную трассу длиной 1,5 километра. В двух отапливаемых корпусах есть тренажерный зал и электронный тир.

После строительства инвестор передал объект в собственность региона.

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