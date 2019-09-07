Стала известна стоимость строительства биатлонного комплекса под Рязанью

Строительство биатлонного комплекса «Алмаз» обошлось инвестору в 151 миллион рублей. Об этом рассказал спонсор всех работ Сергей Колесников.
Территория биатлонного комплекса составила 90 гектаров, а длина зимней лыжни — 5,8 киллометра.
Самой большой статьей расходов, около 50 миллионов рублей, оказалось строительство самой лыжероллерной трассы с искусственными подъемами. 30 миллионов ушли на возведение спортивных павильонов и боксов для техники. 17 — на покупку тракторов, автомобилей и спецтехники.
Напомним, биатлонный комплекс «Алмаз»
После строительства инвестор передал объект в собственность региона.