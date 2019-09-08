В воскресенье в центре Рязани пройдет традиционный кросс

В воскресенье, 15 сентября, пройдет открытый традиционный легкоатлетический кросс «Рязанская соборная верста». Об этом сообщил
В кроссе пригласили поучаствовать представителей спортивных и общеобразовательных школ, спортклубов Рязани, области, городов России, и всех желающих, у которых есть соответствующая подготовка и допуск врача.
Заявки на участие с допуском врача принимаются 11-13 сентября.
Их нужно передать в управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани по адресу: Рязань, улица Ленина, д. ом №35, кабинет 204, телефон (4912) 25-51-36 или по электронной почте zayavka.
В день забега, 15 сентября, участников соберут на Соборной площади в 12:00.
Победители и призеры получат памятные награды, медали и грамоты.