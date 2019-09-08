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17:46, 8 сентября 2019 255

В воскресенье в центре Рязани пройдет традиционный кросс

В воскресенье в центре Рязани пройдет традиционный кросс

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 15 сентября, пройдет открытый традиционный легкоатлетический кросс «Рязанская соборная верста». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В кроссе пригласили поучаствовать представителей спортивных и общеобразовательных школ, спортклубов Рязани, области, городов России, и всех желающих, у которых есть соответствующая подготовка и допуск врача.

Заявки на участие с допуском врача принимаются 11-13 сентября.

Их нужно передать в управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани по адресу: Рязань, улица Ленина, д. ом №35, кабинет 204, телефон (4912) 25-51-36 или по электронной почте zayavka. sport@yandex.ru. Заявки от общеобразовательных школ подаются по электронной почте до 13 сентября. Иногородним спортсменам необходимо подтвердить участие до 13 сентября по электронной почте zayavka. sport@yandex.ru.

В день забега, 15 сентября, участников соберут на Соборной площади в 12:00.

Победители и призеры получат памятные награды, медали и грамоты.

© RZN.info

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