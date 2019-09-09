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11:51, 9 сентября 2019 184

«Десантницы» перед матчем Лиги чемпионов обыграли «Чертаново»

«Десантницы» перед матчем Лиги чемпионов обыграли «Чертаново»

«Десантницы» перед матчем Лиги чемпионов обыграли «Чертаново». В пятницу, 6 сентября, «Рязань-ВДВ» на своем поле обыграла московскую команду со счетом 1:0.

Хозяева весь матч владели инициативой, однако забить удалось только в начале второго тайма.

После передачи Натальи Перепечиной мяч попал в соперника и оказался в сетке ворот. После гола «десантницы» продолжили атаковать, однако больше забить им не удалось.

Победа позволила «Рязани-ВДВ» догнать «Кубаночку», которая располагается на третьем месте.

Следующий матч «десантницы» проведут в среду, 11 сентября, против французского «Лиона» на стадионе ЦСК.

Начало в 15 часов.

Фото ЖФК «Рязань-ВДВ»

© RZN.info

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