«Десантницы» перед матчем Лиги чемпионов обыграли «Чертаново». В пятницу, 6 сентября, «Рязань-ВДВ» на своем поле обыграла московскую команду со счетом 1:0.
Хозяева весь матч владели инициативой, однако забить удалось только в начале второго тайма.
После передачи Натальи Перепечиной мяч попал в соперника и оказался в сетке ворот. После гола «десантницы» продолжили атаковать, однако больше забить им не удалось.
Победа позволила «Рязани-ВДВ» догнать «Кубаночку», которая располагается на третьем месте.
Следующий матч «десантницы» проведут в среду, 11 сентября, против французского «Лиона» на стадионе ЦСК.
Начало в 15 часов.
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