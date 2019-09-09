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12:31, 9 сентября 2019 446

ХК «Рязань» проиграл фарм-клубу ЦСКА в первом матче сезона

ХК «Рязань» проиграл фарм-клубу ЦСКА в первом матче сезона

ХК «Рязань» проиграл фарм-клубу ЦСКА в первом матче сезона. В субботу, 7 сентября, «горожане» уступили «Звезде» со счетом 0:2.

Весь матч москвичи владели инициативой и открыли счет уже на третьей минуте после вбрасывания. К середине встречи гости стали больше атаковать, однако забить рязанцам не удалось.

За шесть минут до сирены «Звезда» в большинстве удвоила счет. Больше забитых шайб зрители не увидели.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов поблагодарил рязанских болельщиков, которые приехали на игру. «Команда на данный момент сделала все, что могла, упрекнуть мне ее не в чем», — подытожил Сырцов.

Следующий матч «горожане» сыграют в понедельник, 9 сентября, простив «Химика» в Воскресенске.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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