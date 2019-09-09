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17:12, 9 сентября 2019 674

Под Рязанью прошли гонки на собачьих упряжках

Под Рязанью прошли гонки на собачьих упряжках

В субботу, 7 сентября, в Экопарке «Поляны», состоялись чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту. Об этом сообщили на сайте минспорта.

В соревнованиях участвовали более 70 спортсменов. В их число вошли девять человек с инвалидностью, среди которых Юрий Пьянков — молодой человек с аутизмом, который открывал эстафету Огня Сочинской Олимпиады.

Победителями соревнований стали:

  • 1 место в дисциплинах «Карт, шесть-восемь собак», «Байкджоринг» — Александр Федулов,
  • в дисциплине «Скутер, одна собака» — Анна Беспалова;
  • 2 место в дисциплине «Скутер, одна собака» — Сергей Мишин и Кристина Есипова,
  • в дисциплине «Карт, четыре собаки» — Алексей Никифоров;
  • 3 место в дисциплине «Каникросс» — Анна Беспалова.

«Этой гонкой мы делаем смотр и начинаем подготовку к гоночному сезону 2019 — 2020 года, формируем команду для участия в предстоящем Чемпионате России. Надеемся, что мы не ударим лицом в грязь, соревнуясь с сильнейшими спортсменам», — отметила президент федерации ездового спорта Елена Долгова.

Фотографии с сайта минспорта, Романа Петрова, Елены Скоковой

© RZN.info

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