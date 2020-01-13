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10:32, 13 января 2020 541

Главный тренер ХК «Рязань» сравнил команду с яслями после поражения от фарм-клуба «СКА»

Главный тренер ХК «Рязань» сравнил команду с яслями после поражения от фарм-клуба «СКА»

ХК «Рязань» пропустил шесть шайб от фарм-клуба питерского «СКА». В субботу, 11 января, «горожане» в северной столице уступили со счетом 2:6. Хозяева забросили первую шайбу на 13-й минуте в большинстве. Спустя 45 секунд «СКА-Нева» удвоила счет.

Во втором периоде питерцы сделали счет разгромным, но за 17 секунд до перерыва Владимир Карпов сократил отставание в большинстве. На старте заключительной «двадцатиминутки» хозяева вновь реализовали большинство.

В середине периода Захар Чернов сделал счет 4:2. Рязанцы пытались сократить отставание, сняли вратаря, но за 20 секунд до сирены пропустили пятую шайбу.

Спустя 10 секунд после розыгрыша шайбы, гости пропустили в шестой раз.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко эмоционально раскритиковал свою команду. «Дело не в тактике, а в каких-то совершенно простых вещах, как отношение к своему делу, к своей жизни, к тому, что ты находишься в команде, к твоему отношению к ней.

К сожалению, вместо того, чтобы заниматься большим профессиональным спортом, мы занимаемся ясельками, воспитанием. Сегодня мы проиграли „по сердцу“: у нас очень многие ребята просто боятся играть в хоккей», — отметил тренер. ХК «Рязань» остался на 16 месте в Конференции 1.

Следующий матч «горожане» проведут 13 января в Твери против «Динамо».

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