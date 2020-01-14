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11:59, 14 января 2020 168

«Автомобилист» после победы над десантниками вырвался в лидеры. Обзор тура

«Автомобилист» после победы над десантниками вырвался в лидеры. Обзор тура

В Отборочном этапе НХЛ (дивизион «Любитель 40+") «Автомобилист» после разгромной победы над десантниками (5:0) вырвался в лидеры. Об этом сообщили организаторы.

Кроме того, в рождественские праздники рязанцы выиграли турнир в Воронеже, обыграв «Крылья Черноземья», «Буран» и белгородских «Грифонов».

«Восход СУ-2» встретился с игроками из «Сокола» в Сасове и одержал победу со счетом 9:2. Восемь очков набрал лучший бомбардир турнира Эдуард Султанаев.

«Империя» сыграла против «Державы» — 7:1. Команда строительного союза «Светлый» поднялась на четвертое место в первой группе, обыграв «Витязь» со счетом 6:3.

«Шкода-Рязань» встречалась с хоккеистами из «Динамо» и выиграла — 4:2. Уже на 35-й секунде отличился автомобилист Владимир Захаров, «Шкода» вела после первого игрового отрезка 3:1. В середине матча игрок «Динамо» Вячеслав Грошев отыграл одну шайбу в большинстве, но в третьем периоде меткий выстрел Владимира Захарова подвел итог.

Среди бомбардиров в первой группе лидирует Эдуард Султанаев, набравший 61 балл за результативность (забросил 27 шайб и сделал 34 точные передачи). На втором месте Игорь Власов — 24 (11+13). Среди вратарей меньше всех пропускает Сергей Шеколенко — в среднем 1,11 за игру.

Во второй группе произошли изменения. Команда «Здоровье» не смогла обыграть «Спасск» и поединок закончился ничьей — 2:2. «Рельеф-Центр» одержал десятую победу, разгромив игроков из «Рыбного» со счетом 7:2.

«Дядьково» обыграло хоккеистов из «Лесного» со счетом 4:2. «Чучково» занимает четвертое место в турнирной таблице, однако на сей раз оно уступило 2:4 игрокам из «Администрации города Рязани». У «горожан» две шайбы забросил Юрий Токмаков.

Рекорд тура установило «Динамо М». В Сасове бело-голубые встретились с ухоловскими хоккеистами и разгромили их со счетом 11:3. Шесть очков (четыре шайбы + две точные передачи) набрал Иван Бахилов.

В списке бомбардиров второй группы лидирует Сергей Голобоких — 18 набранных очков (12 заброшенных шайб + 6 результативных передач). Меньше всех пропускает голкипер Алексей Лобанов — в среднем 1 шайбу за матч.

© RZN.info

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