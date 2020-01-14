ХК «Рязань» прервал семиматчевую серию из поражений. В понедельник, 13 января, в Твери «горожане» по буллитам обыграли «Динамо» — 3:2.
Гости открыли счет в первом периоде: большинство реализовал Андрей Чванчиков. Хозяева сравняли счет во второй двадцатиминутке, а на второй минуте заключительного периода вышли вперед.
До сирены рязанцы успели сравнять счет, первой шайбой за клуб отметился Сергей Мельников.
В овертайме соперники забить друг другу не смогли. В серии буллитов единственную попытку реализовал Георгий Сергеенко. Это помогло ХК «Рязань» прервать семиматчевую серию из поражений, которая длилась больше месяца.
Победа позволила «горожанам» набрать 32 очка и подняться на 15 место в Конференции 1.
Следующий матч ХК «Рязань» проведет в пятницу, 17 января, во ДС «Олимпийский» против «Торпедо-Горького». Начало в 19 часов.