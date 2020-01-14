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11:05, 14 января 2020 289

ХК «Рязань» прервал семиматчевую серию из поражений

ХК «Рязань» прервал семиматчевую серию из поражений

ХК «Рязань» прервал семиматчевую серию из поражений. В понедельник, 13 января, в Твери «горожане» по буллитам обыграли «Динамо» — 3:2.

Гости открыли счет в первом периоде: большинство реализовал Андрей Чванчиков. Хозяева сравняли счет во второй двадцатиминутке, а на второй минуте заключительного периода вышли вперед.

До сирены рязанцы успели сравнять счет, первой шайбой за клуб отметился Сергей Мельников.

В овертайме соперники забить друг другу не смогли. В серии буллитов единственную попытку реализовал Георгий Сергеенко. Это помогло ХК «Рязань» прервать семиматчевую серию из поражений, которая длилась больше месяца.

Победа позволила «горожанам» набрать 32 очка и подняться на 15 место в Конференции 1.

Следующий матч ХК «Рязань» проведет в пятницу, 17 января, во ДС «Олимпийский» против «Торпедо-Горького». Начало в 19 часов.

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