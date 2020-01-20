ХК «Рязань» прервал серию из девяти домашних поражений. В пятницу, 17 января, «горожане» обыграли «Торпедо-Горький» со счетом 3:2.
Гости открыли счет на второй минуте, но рязанцы смогли отыграться спустя 16 секунд: Артем Мелихов подставил клюшку под бросок Алексея Яценко
В начале второй двадцатиминутки нижегородцы снова вышли вперед.
«Горожане» смогли отыграться на 57-й минуте матча благодаря броску от синей линии Евгения Шакурова. Спустя минуту Кирилл Градусов своим броском принес рязанцам первую за два месяца домашнюю победу.
«Радует, что впервые нанесли больше, чем тридцать бросков. Еще проиграли сопернику в атаках сходу — в них он сыграл намного умнее и опаснее. Надо прибавлять и здесь, и в большинстве, в общем — везде. Но ребята молодцы, что не сдались и играли до конца», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань"Дмитрий Крамаренко.
Следующий матч «горожане» сыграют 20 января в гостях против «Торпедо-Горький».
Фото ХК «