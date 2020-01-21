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8:10, 21 января 2020 282

Александра Трусова покажет пять четверных прыжков на чемпионате Европы

Александра Трусова покажет пять четверных прыжков на чемпионате Европы

Рязанская фигуристка Александра Трусова покажет пять четверных прыжков на чемпионате Европы, передает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).

Бронзовая призерка чемпионата России заявила тройной аксель на короткую программу и пять четверных прыжков — на произвольную: флип, сальхов, лутц, тулуп, а также тулуп в каскаде с тройным сальховом.

Чемпионка России Анна Щербакова планирует исполнить лутц, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом. А победительница финала Гран-при Алена Косторная хочет показать тройной аксель в короткой программе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию начнется 22 января в австрийском Граце.

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