Рязанская фигуристка Александра Трусова покажет пять четверных прыжков на чемпионате Европы,
Бронзовая призерка чемпионата России заявила тройной аксель на короткую программу и пять четверных прыжков — на произвольную: флип, сальхов, лутц, тулуп, а также тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Чемпионка России Анна Щербакова планирует исполнить лутц, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом. А победительница финала Гран-при Алена Косторная хочет показать тройной аксель в короткой программе.
Чемпионат Европы по фигурному катанию начнется 22 января в австрийском Граце.