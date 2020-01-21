«Автомобилист» забросил 20 шайб и установил рекорд сезона в рязанской НХЛ. В матче 13 тура лидер первой группы со счетом 20:1 обыграл «Витязь», сообщили организаторы.
Четыре шайбы забросил Евгений Дмитриев. Однако рекорд турнира 2015 года «Автомобилист» не побил («Империя» 23:0 «Рыбное»).
Касимовский «Восход СУ-2″ с минимальным счетом обыграл „ВДВ-Рязань“ — 2:1. „Империя“ победила рязанский „Сокол“ со счетом 2:0. Во втором периоде Валерий Сорокин и Олег Кондрашов забросили по шайбе и отдали по результативной передачи.
На четвертое место в таблице поднялось „Динамо“, выигравшее у „Светлого“ 5:2. По две шайбы забросили Алексей Малиновский („Динамо“) и Роман Парамонов („Светлый“).
„Шкода-Рязань“ также обошла „Светлый“, обыграв „Державу“ 4:0.
Во второй группе на первое место вернулось рязанское „Здоровье“, обыгравшее с минимальным счетом (2:1) рыбновцев.
Хоккеисты „Рельеф-Центра“ опустились на второе место после поражения со счетом 4:5 от „Дядькова“. У победителей две шайбы забросил Сергей Даньщиков.
Хоккеисты „Чучкова“ со счетом 10:1 разгромили команду Ухолова. Александр Дорофеев забросил четрые шайбы и отдал две передачи.
„Динамо М“ благодаря трем очкам Ивана Бахилова и Александра Кузина разгромила „Лесной“ со счетом 7:2."Спасск» переиграл «Администрацию города Рязани» 3:2. По два очка у победителей набрали Виталий Власов и Андрей Андреев.
В следующем туре лидеры сыграют друг против друга. 25 января в Сасове «Восход СУ-2» примет «Автомобилист». Начало в 14 часов.