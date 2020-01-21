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16:10, 21 января 2020 347

«Автомобилист» забросил 20 шайб и установил рекорд сезона в рязанской НХЛ

«Автомобилист» забросил 20 шайб и установил рекорд сезона в рязанской НХЛ

«Автомобилист» забросил 20 шайб и установил рекорд сезона в рязанской НХЛ. В матче 13 тура лидер первой группы со счетом 20:1 обыграл «Витязь», сообщили организаторы.

Четыре шайбы забросил Евгений Дмитриев. Однако рекорд турнира 2015 года «Автомобилист» не побил («Империя» 23:0 «Рыбное»).

Касимовский «Восход СУ-2″ с минимальным счетом обыграл „ВДВ-Рязань“ — 2:1. „Империя“ победила рязанский „Сокол“ со счетом 2:0. Во втором периоде Валерий Сорокин и Олег Кондрашов забросили по шайбе и отдали по результативной передачи.

На четвертое место в таблице поднялось „Динамо“, выигравшее у „Светлого“ 5:2. По две шайбы забросили Алексей Малиновский („Динамо“) и Роман Парамонов („Светлый“).

„Шкода-Рязань“ также обошла „Светлый“, обыграв „Державу“ 4:0.

Во второй группе на первое место вернулось рязанское „Здоровье“, обыгравшее с минимальным счетом (2:1) рыбновцев.

Хоккеисты „Рельеф-Центра“ опустились на второе место после поражения со счетом 4:5 от „Дядькова“. У победителей две шайбы забросил Сергей Даньщиков.

Хоккеисты „Чучкова“ со счетом 10:1 разгромили команду Ухолова. Александр Дорофеев забросил четрые шайбы и отдал две передачи.

„Динамо М“ благодаря трем очкам Ивана Бахилова и Александра Кузина разгромила „Лесной“ со счетом 7:2."Спасск» переиграл «Администрацию города Рязани» 3:2. По два очка у победителей набрали Виталий Власов и Андрей Андреев.

В следующем туре лидеры сыграют друг против друга. 25 января в Сасове «Восход СУ-2» примет «Автомобилист». Начало в 14 часов.

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