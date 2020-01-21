Питерский «Зенит» станет соперником ЖФК «Рязань-ВДВ»

Питерский «Зенит» создал женскую футбольную команду, сообщает
«Клуб примет участие в следующем чемпионате России. В ближайшее время о создании клуба объявит руководство „Зенита“», — отметил собеседник РБК.
Также известно, что у команды появится тренер — четырехкратная чемпионка России Ольга Порядина.
Отмечается, что сейчас «Зенит» занимается подготовкой пиар-компании. Среди тех, кто будет заниматься продвижением женского клуба — форвард клуба и капитан сборной России Артем Дзюба и главный тренер команды Сергей Семак.
В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона соревнуются восемь клубов: ЦСКА, «Локомотив», «Кубаночка», «Енисей», «Звезда-2005», «Рязань-ВДВ», «Чертаново» и «Торпедо». Чемпионат завершился в ноябре, чемпионками страны стали футболистки ЦСКА. Следующий турнир стартует в апреле 2020 года.