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15:37, 21 января 2020 158

Питерский «Зенит» станет соперником ЖФК «Рязань-ВДВ»

Питерский «Зенит» станет соперником ЖФК «Рязань-ВДВ»

Питерский «Зенит» создал женскую футбольную команду, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

«Клуб примет участие в следующем чемпионате России. В ближайшее время о создании клуба объявит руководство „Зенита“», — отметил собеседник РБК.

Также известно, что у команды появится тренер — четырехкратная чемпионка России Ольга Порядина.

Отмечается, что сейчас «Зенит» занимается подготовкой пиар-компании. Среди тех, кто будет заниматься продвижением женского клуба — форвард клуба и капитан сборной России Артем Дзюба и главный тренер команды Сергей Семак.

В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона соревнуются восемь клубов: ЦСКА, «Локомотив», «Кубаночка», «Енисей», «Звезда-2005», «Рязань-ВДВ», «Чертаново» и «Торпедо». Чемпионат завершился в ноябре, чемпионками страны стали футболистки ЦСКА. Следующий турнир стартует в апреле 2020 года.

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