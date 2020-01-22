Заслуженные мастера спорта России по беговым лыжам провели мастер-класс для рязанцев

Заслуженные мастера спорта России по беговым лыжам Александр Легков и Екатерина Лобышева провели мастер-класс для рязанцев. Встреча прошла во вторник, 21 января, на биатлонном комплексе «Алмаз».
Мероприятие организовали в рамках проекта «Школа чемпионов» при поддержке Фонда президентских грантов. Его участники узнали о технических особенностях лыжных гонок, мотивации и психологической подготовке юных спортсменов.
«Проведение подобных мероприятий не только приобщает молодое поколение к занятиям физической культурой и спортом, но и дает возможность чемпионам, достигшим высоким результатам в спорте, передавать свой опыт начинающим спортсменам», — отметил замминистра физкультуры и спорта региона Павел Гамзин.