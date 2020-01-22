Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:11, 22 января 2020 272

Заслуженные мастера спорта России по беговым лыжам провели мастер-класс для рязанцев

Заслуженные мастера спорта России по беговым лыжам провели мастер-класс для рязанцев

Заслуженные мастера спорта России по беговым лыжам Александр Легков и Екатерина Лобышева провели мастер-класс для рязанцев. Встреча прошла во вторник, 21 января, на биатлонном комплексе «Алмаз».

Мероприятие организовали в рамках проекта «Школа чемпионов» при поддержке Фонда президентских грантов. Его участники узнали о технических особенностях лыжных гонок, мотивации и психологической подготовке юных спортсменов.

«Проведение подобных мероприятий не только приобщает молодое поколение к занятиям физической культурой и спортом, но и дает возможность чемпионам, достигшим высоким результатам в спорте, передавать свой опыт начинающим спортсменам», — отметил замминистра физкультуры и спорта региона Павел Гамзин.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:11, 22 января 2020
Заслуженные мастера спорта России по беговым лыжам провели мастер-класс для рязанцев
16:10, 21 января 2020
«Автомобилист» забросил 20 шайб и установил рекорд сезона в рязанской НХЛ
15:37, 21 января 2020
Питерский «Зенит» станет соперником ЖФК «Рязань-ВДВ»
11:56, 21 января 2020
«Вмешались высшие силы». ХК «Рязань» проиграл в Нижнем Новгороде
8:10, 21 января 2020
Александра Трусова покажет пять четверных прыжков на чемпионате Европы
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 797
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
16:05, 9 января 2020 1 430
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
8:13, 16 января 2020 4 449
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
14:06, 8 января 2020 1 608
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
9:46, 17 января 2020 1 705
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований