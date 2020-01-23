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12:22, 23 января 2020 145

ХК «Рязань» пропустил шесть безответных шайб в Казани от фарм-клуба «Ак-Барс»

ХК «Рязань» пропустил шесть безответных шайб в Казани от фарм-клуба «Ак-Барс»

ХК «Рязань» пропустил шесть безответных шайб в Казани от фарм-клуба «Ак-Барс». В среду, 22 января, «горожане» уступили «Барсу» со счетом 6:0.

В первом периоде казанцы отправили в ворота Сергея Большакова четыре шайбы, одну из которых — в большинстве.

На 26-й минуте второго периода рязанцы пропустили в пятый раз.

После этого Большакова в воротах сменил Сергей Денисов, который пропустил одну шайбу на 45-й минуте.

«Сегодня на льду была одна команда в лице „Барса“. Самое страшное, что мы сегодня проиграли сами себе. Мы вышли неготовые, мы вышли играть в хоккей, а не сражаться и воевать. А для этого у нас нет никаких ресурсов. Когда мы выходим не сражаться, не биться — мы обречены. Сегодня мы были обречены», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.

Следующий матч «горожане» проведут 27 января во «ДС Олимпийский» против «Ценг Тоу» из Китая. Начало в 19 часов.

Фото ХК «Барс»

© RZN.info

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