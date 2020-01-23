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10:38, 23 января 2020 187

Лидеры «Лиги Надежды» опередили соперников на восемь очков. Обзор девятого тура дивизиона «Любитель 18+

Лидеры «Лиги Надежды» опередили соперников на восемь очков. Обзор девятого тура дивизиона «Любитель 18+

Команды «Техкомплект» и десантного училища оторвались от своих соперников по турнирной сетке на восемь очков. Об этом сообщили организаторы.

Хоккеисты «Сталькомплекта» обыграли «Торпедо» из Скопинского района со счетом 7:3. В ходе игры они забросили семь шайб в ворота соперника. Однако обе команды отстают от зоны плей-офф на 7 очков, потому каждый следующий поединок превратится для этих команд в решающий.

«Техкомплект» всухую разгромил команду из Полян. Хоккеисты владели преимуществом на льду, дважды отличился Андрей Баранов. Счет встречи 4:0.

В это время команда «МБ Рязань» приехала в гости к сасовцам и обыграла их, забив три безответные шайбы. В первом периоде гости действовали активнее и Андрей Карасев забил свою первую шайбу в этом матче. Во втором периоде ворота так остались в неприкосновенности, а в заключительной двадцатиминутке хоккеисты «МБ Рязань» Вадим Варламов и Андрей Карасев довели счет до 3:0.

Закончился день поединком рыбновцев и десантников. Матч прошел с территориальным преимуществом десантников. Итог встречи 4:1 в пользу «голубых беретов».

Среди бомбардиров лидирует Андрей Баранов («Техкомплект») — 24 очка (15 шайб + 9 передач). У вратарей лучшие показатели у Артема Варичева («РГВВДКУ»), который пропускает в среднем 1 шайбу за матч.

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