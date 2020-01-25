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8:52, 25 января 2020 451

Трусова прокомментировала ошибку в выступлении на чемпионате Европы

Трусова прокомментировала ошибку в выступлении на чемпионате Европы

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала помарку в своем выступлении на чемпионате Европы в австрийском Граце. Уроженка Рязани в короткой программе допустила ошибку на двойном акселе, но чисто выполнила остальные элементы. Сейчас она идет на третьем месте (первые два у россиянок Алены Косторной и Анны Щербаковой), передает РИА Новости.

Трусова отметила, что не знает, из-за чего ошиблась на двойном акселе.

«Просто я всегда хочу тройной аксель прыгать. Сейчас, после новогодних каникул, я недостаточно его восстановила», — уточнила спортсменка.

Она предположила, что могла вырасти на сантиметр. По словам 15-летней девушки, она показала то, что наработала за две недели.

Как подчеркнула Трусова, ее целью является исполнение акселя в три с половиной оборота.

Напомним, на чемпионате Европы Александра Трусова хотела показать пять четверных прыжков.

© RZN.info

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