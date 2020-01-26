Рязанская фигуристка Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы

Рязанская фигуристка Александра Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы. Она набрала 225,34 балла. Об этом пишет
Золотую медаль на чемпионате получила Алена Косторная. В сумме она набрала 240,81 балла и заняла итоговое первое место. Второй стала россиянка Анна Щербакова (237,76).
«Нет, я не устала. Форма не самая лучшая, после праздников не до конца набрала, но это не причина плохого проката. Я просто не могу пока собраться. Для меня не сказать что намного проще выступать с тремя четверными, чем с пятью», — прокомментировала свое выступление Трусова.
Напомним, уроженка Рязани в короткой программе