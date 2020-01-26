Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:01, 26 января 2020 380

Рязанская фигуристка Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы

Рязанская фигуристка Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы

Рязанская фигуристка Александра Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы. Она набрала 225,34 балла. Об этом пишет Sports.ru.

Золотую медаль на чемпионате получила Алена Косторная. В сумме она набрала 240,81 балла и заняла итоговое первое место. Второй стала россиянка Анна Щербакова (237,76).

«Нет, я не устала. Форма не самая лучшая, после праздников не до конца набрала, но это не причина плохого проката. Я просто не могу пока собраться. Для меня не сказать что намного проще выступать с тремя четверными, чем с пятью», — прокомментировала свое выступление Трусова.

Напомним, уроженка Рязани в короткой программе допустила ошибку на двойном акселе, но чисто выполнила остальные элементы.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
8:01, 26 января 2020
Рязанская фигуристка Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы
8:52, 25 января 2020
Трусова прокомментировала ошибку в выступлении на чемпионате Европы
17:09, 23 января 2020
Защитница сборной России покинула «Рязань-ВДВ»
12:22, 23 января 2020
ХК «Рязань» пропустил шесть безответных шайб в Казани от фарм-клуба «Ак-Барса»
10:38, 23 января 2020
Лидеры «Лиги Надежды» опередили соперников на восемь очков. Обзор девятого тура дивизиона «Любитель 18+
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 295
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 1 992
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 970
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
12:19, 18 января 2020 1 486
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 316
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований