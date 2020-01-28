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17:33, 28 января 2020 159

Действующий чемпион рязанской НХЛ потерпел второе поражение в сезоне. Обзор 14-го тура дивизиона «40+"

Действующий чемпион рязанской НХЛ потерпел второе поражение в сезоне. Обзор 14-го тура дивизиона «40+

Лидеры турнирной таблицы команды «Автомобилист» и «Восход СУ-2» встретились в сасовском дворце «Планета Спорта». Об этом сообщили организаторы.

Игра между рязанцами и касимовцами закончилась со счетом 4:0 в пользу последних. Но, несмотря на эту победу, количество набранных очков у команд сравнялось — 36 у каждой из команд.

Преследует лидеров «Империя», которая забросила в ворота десантников шесть безответных шайб. Счет открыл Олег Кондрашов, затем Алексей Алиханов удвоил преимущество. Олег Ермилов также забросил шайбу в ворота «ВДВ-Рязань». Итог матча 6:0. 29 января имперцы встретятся с «Автомобилистом» в ДС «Олимпийский».

На четвертой позиции динамовцы, разгромившие «Витязь» со счетом 13:3. Блеснул результативной игрой Игорь Карькин, забросивший 4 шайбы. 5 очков (3 шайбы + 2 передачи) набрал Алексей Малиновский.

Также зрелищной выдалась игра «Шкоды-Рязани» и «Сокола». У автомобилистов отличились Сергей Копьев, Игорь Долотов и Игорь Иванов. У «Сокола» меткими стали броски Вячеслава Лончакова, Сергея Шелепова и Юрия Морозова. Матч завершился ничьей — 3:3.

Поддержала интригу «Держава», переигравшая со счетом 4:2 хоккеистов из «Светлого». У победителей три шайбы забросил Алексей Трухачев и еще одну Сергей Гамарин.

Лучшим бомбардиром турнира продолжает оставаться форвард «Восхода СУ-2» Эдуард Султанаев — 65 набранных очков (30 шайб + 35 передач). На втором месте Игорь Власов из «Автомобилиста» — 29 очков (12 шайб + 17 передач). Среди вратарей лучшие показатели у Сергея Шеколенко («Автомобилист») — 1,34 пропущенные шайбы в среднем за игру.

Во второй группе лидерами стали хоккеисты «Здоровья», сыгравшие вничью 2:2 с игроками из «Дядькова». По две шайбы забросил Александр Молотков («Здоровье»), а также Сергей Чирков и Сергей Даньщиков («Дядьково»).

«Рельеф-Центр» не смог стать первым, так как проиграл «Динамо М» со счетом 3:1. Шайбу забросил Николай Кружевников, дубль оформил Алексей Рыжов.

На одно очко от хоккеистов «Рельеф-Центра» отстает команда «Дядьково», на два — хоккеисты из «Чучкова». Последние смогли легко разгромить игроков из поселка Лесной, уже в первом периоде четырежды поразив ворота Руслана Киселева. Итоговый счет матча — 6:1.

Встреча «Спасска» и «Рыбного» закончилась со счетом 6:2. В первом периоде Алексей Пчелинцев, Роман Демидов и Виталий Власов трижды поразили ворота рыбновцев. Затем хет-трик сделал Алексей Савин.

Не сильно от хоккеистов из «Рыбного» отстала команда «Администрации города Рязани», которая обыграла «ГП Ухолово» со счетом 5:1.

По итогам тура во второй группе лидирует Сергей Голобоких («Лесной») — 20 очков (14 шайб + 6 передач). Среди ассистентов лучшие показатели у Юрия Макарова («Здоровье») — 14 точных передач. Среди вратарей лучше всех Алексей Лобанов («Здоровье»), которому забивают в среднем по 1,07 шайбы за игру.

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