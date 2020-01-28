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9:37, 28 января 2020 471

Приехавших в Рязань китайских хоккеистов постоянно проверяют на коронавирус — тренер

Приехавших в Рязань китайских хоккеистов постоянно проверяют на коронавирус — тренер

Приехавших в Рязань китайских хоккеистов постоянно проверяют на коронавирус. Об этом сообщил наставник «Ценг Тоу» Игорь Аверкин, По его словам, у спортсменов нет признаков заболевания.

«Но дергают постоянно, видимо, обстановка действительно серьезная», — приводит его слова пресс-служба ХК «Рязань».

Главный тренер ХК «Рязань» на вопрос о том, нет ли у рязанцев боязни перед китайскими клубами из-за эпидемиологической обстановкой, ответил шуткой.

«Главное — не целоваться», — сказал он.

В понедельник, 27 января, ХК «Рязань» сыграл с клубом «Ценг Тоу». Встреча завершилась победой рязанцев (2:1).

Напомним, в Рязань приедут еще две хоккейные команды из Китая. В КНР сейчас эпидемия нового коронавируса. По последним данным число жертв коронавируса превысило сотню. Коронавирусом в Китае заболели более четырех с половиной тысяч человек.

Симптомы вируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

© RZN.info

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