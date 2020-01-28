Приехавших в Рязань китайских хоккеистов постоянно проверяют на коронавирус. Об этом сообщил наставник «Ценг Тоу» Игорь Аверкин, По его словам, у спортсменов нет признаков заболевания.
«Но дергают постоянно, видимо, обстановка действительно серьезная», — приводит его слова пресс-служба ХК «Рязань».
Главный тренер ХК «Рязань» на вопрос о том, нет ли у рязанцев боязни перед китайскими клубами из-за эпидемиологической обстановкой, ответил шуткой.
«Главное — не целоваться», — сказал он.
В понедельник, 27 января, ХК «Рязань» сыграл с клубом «Ценг Тоу». Встреча завершилась победой рязанцев (2:1).
Напомним, в Рязань приедут