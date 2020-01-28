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10:02, 28 января 2020 214

Рязанские болельщики надели медицинские маски на матче против китайского «Ценг Тоу»

Рязанские болельщики надели медицинские маски на матче против китайского «Ценг Тоу»

Болельщики ХК «Рязань» надели медицинские маски на матче против китайского «Ценг Тоу». Флешмоб провели в понедельник, 27 января, в ДС «Олимпийский».

Фанаты надели маски на десятой минуте второго периода, выразив свое отношение к эпидемиологической обстановке в Китае. Акцию поддержали восемь болельщиков.

Матч между командами завершился со счетом 2-1 в пользу рязанцев. Счет открыли хозяева на седьмой минуте встречи благодаря голу Артема Кокшарова. «Ценг Тоу» отыгрался спустя шесть минут в большинстве.

За две минуты до конца периода Георгий Сергеенко вновь вывел рязанцев вперед. Эта шайба стала победной для хозяев.

В составе «Ценг Тоу» на матч прибыли два китайских хоккеиста, но они на площадку не выходили.

«Вроде и моменты были, и получалось что-то, но игру сломали удалениями, целый период отыграли в меньшинстве, кто-то „наелся“, кто-то был не готов, поэтому перешли на три звена. Нужно прибавлять в дисциплине, перестать зарабатывать удаления на смене. Радует, что перестроились по ходу игры, активно сыграли в первом периоде, воспринимали тренерскую мысль, отыграли меньшинство», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.

Также наставники команд высказали свое отношение к короновирусу в Китае.

ХК «Рязань» набрал 38 очко и остался на 15-м месте в таблице Следующий матч «горожане» проведут в среду, 29 января, в ДС «Олимпийский» против китайского «КРС-БСУ».

Отметим, что по решению руководства лиги до конца сезона команды из Поднебесной не будут возвращаться в Китай.

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