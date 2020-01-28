Рязанские болельщики надели медицинские маски на матче против китайского «Ценг Тоу»

Болельщики ХК «Рязань» надели медицинские маски на матче против китайского «Ценг Тоу». Флешмоб провели в понедельник, 27 января, в ДС «Олимпийский».
Фанаты надели маски на десятой минуте второго периода, выразив свое отношение к эпидемиологической обстановке в Китае. Акцию поддержали восемь болельщиков.
Матч между командами завершился со счетом 2-1 в пользу рязанцев. Счет открыли хозяева на седьмой минуте встречи благодаря голу Артема Кокшарова. «Ценг Тоу» отыгрался спустя шесть минут в большинстве.
За две минуты до конца периода Георгий Сергеенко вновь вывел рязанцев вперед. Эта шайба стала победной для хозяев.
В составе «Ценг Тоу» на матч прибыли два китайских хоккеиста, но они на площадку не выходили.
«Вроде и моменты были, и получалось что-то, но игру сломали удалениями, целый период отыграли в меньшинстве, кто-то „наелся“, кто-то был не готов, поэтому перешли на три звена. Нужно прибавлять в дисциплине, перестать зарабатывать удаления на смене. Радует, что перестроились по ходу игры, активно сыграли в первом периоде, воспринимали тренерскую мысль, отыграли меньшинство», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.
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ХК «Рязань» набрал 38 очко и остался на 15-м месте в таблице Следующий матч «горожане» проведут в среду, 29 января, в ДС «Олимпийский» против китайского «КРС-БСУ».
Отметим, что по решению руководства лиги до конца сезона команды из Поднебесной не будут возвращаться в Китай.