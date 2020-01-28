ЖФК «Рязань-ВДВ» уволил главного тренера. Он проработал в клубе более 12 лет

ЖФК «Рязань-ВДВ» уволил главного тренера. Клуб не стал продлевать контракт с Константином Климашиным и его помощником Владимиром Еремеевым, сообщила пресс-служба во вторник, 28 января.
Имя нового тренера объявят также 28 января. Климашин возглавлял команду с 2007 года. С 2015 по 2016 годы он покидал должность тренера, но оставлялся в структуре клуба.
Под его руководством ЖФК «Рязань-ВДВ» дважды становился чемпионом России (2013, 2018) и обладателем кубка (2014). В прошедшем сезоне команда заняла пятое место и проиграла в финале кубка.