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12:47, 29 января 2020 247

«Десантниц» возглавил тренер из Сербии

«Десантниц» возглавил тренер из Сербии

ЖФК «Рязань-ВДВ» возглавил тренер из Сербии Горан Алексич. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Ранее 49-летний специалист был помощником главного тренера в пермском «Амкаре», китайском «Чанчунь Ятай» и возглавлял «Тюмень».

С женской командой из Перми «Звезда-2005» Алексич за три года дважды становился чемпионом России и дважды обладателем кубка. Помощником специалиста стал тренер молодежного состава Павел Таекин.

Отметим, что в составе «Десантниц» выступают две футболистки из Сербии: Александра Лазаревич и Мария Вукович.

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