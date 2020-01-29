«Десантниц» возглавил тренер из Сербии

ЖФК «Рязань-ВДВ» возглавил тренер из Сербии Горан Алексич. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Ранее 49-летний специалист был помощником главного тренера в пермском «Амкаре», китайском «Чанчунь Ятай» и возглавлял «Тюмень».
С женской командой из Перми «Звезда-2005» Алексич за три года дважды становился чемпионом России и дважды обладателем кубка. Помощником специалиста стал тренер молодежного состава Павел Таекин.
Отметим, что в составе «Десантниц» выступают две футболистки из Сербии: Александра Лазаревич и Мария Вукович.