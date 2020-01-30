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18:30, 30 января 2020 207

Еще три команды пробились в плей-офф рязанской НХЛ «18+"

Еще три команды пробились в плей-офф рязанской НХЛ «18+

Еще три команды пробились в плей-офф рязанской Ночной Хоккейной Лиги «18+". Об этом сообщили организаторы.

За четыре тура до окончания «регулярки» путевку в следующий этап себе обеспечили «МБ-Рязань», «Сасово» и «Рыбное».

Рыбновцы в 10 туре разгромили аутсайдера скопинское «Торпедо» — 5:1. Максим Железнов и Андрей Щербина оформили по дублю. Последний забросил две шайбы за 10 секунд игрового времени.

Сасовцы благодаря дублю Юрия Панкратова с аналогичным счетом обыграли еще одного аутсайдера — «Сталькомплект».

Лидер Отборочного этапа «Техкомплект», который уже обеспечил себе место в плей-офф, отправил в ворота «МБ Рязань» 13 безответных шайб. Четыре шайбы забросил Алексей Маслов, хет-трик на счету Алексея Кадочкина, шесть очков набрал Андрей Баранов (2 гола и 4 передачи).

Несмотря на поражение, «МБ Рязань» также пробился в плей-офф.

«Десантники» всухую обыграли «Поляны» — 6:0. В первом периоде команды шайб не забрасывали, а во втором «РГВВДКУ» забили сразу пять раз. Еще один гол «десантники» забили в третьей двадцатиминутке.

Таким образом стали известны обладатели пяти путевок в плей-офф. На шестую претендуют «Поляны» (10 очков), «Сталькомплект» и «Торпедо» (по три очка).

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