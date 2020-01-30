ХК «Рязань» проиграл китайскому «КРС» и лишился шансов на плей-офф. В среду, 30 января, «горожане» уступили со счетом 2:5.
Хозяева открыли счет во втором периоде благодаря восьмому голу Владимира Карпова. Удвоил преимущество 18-летний Ростислав Халиуллин, забросивший первую шайбу за команду.
В концовке периода рязанцы заработали двойное удаление, которое «КРС» смогло дважды реализовать в течение 42-х минут.
В последней двадцатиминутке гости забросили еще трижды. Последняя шайба влетела в пустые ворота.
ХК «Рязань» опустился на 16-е место и лишился шансов на выход в плей-офф.
Следующий матч «горожане» проведут против китайского «ОРДЖИ» во ДС «Олимпийский». Начало в 19 часов.