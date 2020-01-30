После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни

После матча в Рязани врач клуба «Ценг Тоу» Антон Шабалин отправил китайских хоккеистов на родину. Об этом в среду, 29 января, сообщила клубная пресс-служба.
Медик отметил, что один из китайских игроков заболел, у него повысилась температура. «Ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз ОРВИ. Руководством „Ценг Тоу“ принято решение об отправке его и всех игроков КНР на родину», — рассказал Шабалин.
У остальных игроков команды температурный режим остается в норме. Матч между командами ХК «Рязань» и китайским «Ценг Тоу» прошел 27 января и
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