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11:58, 30 января 2020 354

После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни

После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни

После матча в Рязани врач клуба «Ценг Тоу» Антон Шабалин отправил китайских хоккеистов на родину. Об этом в среду, 29 января, сообщила клубная пресс-служба.

Медик отметил, что один из китайских игроков заболел, у него повысилась температура. «Ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз ОРВИ. Руководством „Ценг Тоу“ принято решение об отправке его и всех игроков КНР на родину», — рассказал Шабалин.

У остальных игроков команды температурный режим остается в норме. Матч между командами ХК «Рязань» и китайским «Ценг Тоу» прошел 27 января и закончился победой «горожан».

Напомним, в КНР сейчас эпидемия коронавируса. По последним данным, число жертв заболевания выросло до 170.

Симптомы вируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

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