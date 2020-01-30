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13:58, 30 января 2020 189

В «Рязань-ВДВ» вернулась экс-капитан Ксения Цыбутович

В «Рязань-ВДВ» вернулась экс-капитан Ксения Цыбутович

В «Рязань-ВДВ» вернулась экс-капитан Ксения Цыбутович. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Цыбутович подписала контракт на два года.

«Я рада, что в Рязани меня ждали, ведь это родное для меня место. Одной из причин перехода стал новый тренер Горан Алексич. Лично с наставником я пока не знакома, но в ближайшее время это исправлю. Мне очень интересно поработать с таким специалистом, и, надеюсь, что „Рязань-ВДВ“ сыграет удачный для себя сезон», — отметила 32-летняя защитница.

Цыбутович выступала за «десантниц» с 2012 по 2017 год. Она провела 96 матчей и забила 15 мячей, стала с командой чемпионкой и обладательницей кубка страны. Прошедший сезон она провела в ЦСКА, сыграла 23 матча, забила 14 мячей и стала чемпионкой. Также футболистка выступала за «Чертаново», азербайджанский «Гемрюкчю», «Спартак», «Россиянку» и «Звезду-2005».

Всего в ее активе четыре чемпионства (2006, 2009, 2013, 2019) и четыре кубка (2006, 2009, 2014, 2017).

За сборную России она провела 79 матчей и забила 7 мячей, с 2017 года она приостановила карьеру.

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