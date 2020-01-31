«Лыжня России» пройдет в 15 районах Рязанской области

В субботу, 8 февраля, в Рязанской области в 15-й раз пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России 2020». Поучаствовать в соревновании могут все желающие.
Старты пройдут в 17 муниципальных образованиях Рязанской области: Сасово, Скопин, Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Кораблинский, Милославский, Пителенский, Путятинский, Ряжский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Чучковский, Ухоловский районы.
Старт гонки традиционно состоится в 12:00. Участникам необходимо при себе иметь медицинский допуск.
Из-за аномально теплой погоды и недостаточного снежного покрова старт «Лыжни России» около поселка Варские Рязанского района отменили.