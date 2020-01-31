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9:33, 31 января 2020 118

Трусова впервые выступит на чемпионате мира

Трусова впервые выступит на чемпионате мира

Уроженка Рязани Александра Трусова впервые выступит на чемпионате мира. 15-летнюю фигуристку включили в состав сборной, которая отправится в канадский Монреал. В команду также вошли чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова, передает ТАСС.

В роли запасных выступят чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

Напомним, 15-летняя Александра Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. На чемпионате Европы она завоевала «бронзу».

Чемпионат мира в Монреале пройдет с 18 по 22 марта.

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