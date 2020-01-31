В Сараевском районе открылась спортплощадка

В рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» в четверг, 30 января, в селе Меньшие Можары Сараевского района открылась спортплощадка .
Площадка предназначена для игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис.
В открытии объекта поучаствовали представитель министерства физической культуры и спорта региона Дмитрий Игнатьев и замглавы администрации Сараевского района по социальным вопросам Андрей Логвенчев, глава Можарского поселения Михаил Строилов, спортивная общественность, школьники и жители села.
Открывая новую площадку, Игнатьев поблагодарил администрацию района и тех, кто помогал в ее создании.
«Благодаря федеральному проекту „Спорт — норма жизни“ новая спортивная площадка станет центром притяжения всех, кто любит спорт и активный, здоровый образ жизни», — сказал Игнатьев.
Он вручил благодарности минспорта Рязанской области спортивной общественности района.