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9:07, 31 января 2020 410

Заболевшего китайского игрока «Ценг Тоу» проверили на коронавирус

Заболевшего китайского игрока «Ценг Тоу» проверили на коронавирус

Фото: Pixabay.com

Заболевшего китайского игрока «Ценг Тоу» проверили на коронавирус. Об этом в четверг, 30 января, сообщил сайт федерации.

«Игрок „Ценг Тоу“ Чэнь Цзымэн, у которого обнаружились симптомы ОРВИ, был обследован на коронавирус, проверка показала отрицательный результат. Игроку назначено амбулаторное лечение, которое проходит под контролем врача клуба», — говорится в сообщении.

Отметим, что Чэнь Цзымэна не было в заявке «Ценг Тоу» на матче против ХК «Рязань».

Ранее сообщалось, что клуб отправил домой всех игроков Поднебесной после поединка в Рязани из-за заболевшего хоккеиста.

© RZN.info

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