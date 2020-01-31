Заболевшего китайского игрока «Ценг Тоу» проверили на коронавирус. Об этом в четверг, 30 января, сообщил сайт федерации.
«Игрок „Ценг Тоу“ Чэнь Цзымэн, у которого обнаружились симптомы ОРВИ, был обследован на коронавирус, проверка показала отрицательный результат. Игроку назначено амбулаторное лечение, которое проходит под контролем врача клуба», — говорится в сообщении.
Отметим, что Чэнь Цзымэна не было в заявке «Ценг Тоу» на матче против ХК «Рязань».
Ранее сообщалось, что клуб отправил домой всех игроков Поднебесной после поединка в Рязани из-за