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13:53, 4 января 2020 884

Рязанцы впервые устроили пробежку по «муромской дорожке»

Рязанцы впервые устроили пробежку по «муромской дорожке»

Рязанцы впервые устроили пробежку по «муромской дорожке». Спортивную акцию устроили 1 января. Ее название связано с именем преподобного Илии Муромца, которого верующие вспоминают в первый день года.

После молебна в храме иконы Божией Матери «Всецарица» рязанцы отправились в ЦПКиО. В прошлом году они уже бегали там с настоятелем храма иереем Павлом Коньковым.

В епархии отметили, что в этом году на «муромскую пробежку» вышли жители более 60 городов России.

Фото из группы акции

© RZN.info

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