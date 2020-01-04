Рязанцы впервые устроили пробежку по «муромской дорожке»

Рязанцы впервые
После молебна в храме иконы Божией Матери «Всецарица» рязанцы отправились в ЦПКиО. В прошлом году они уже
В епархии отметили, что в этом году на «муромскую пробежку» вышли жители более 60 городов России.
Фото из
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Рязанцы впервые
После молебна в храме иконы Божией Матери «Всецарица» рязанцы отправились в ЦПКиО. В прошлом году они уже
В епархии отметили, что в этом году на «муромскую пробежку» вышли жители более 60 городов России.
Фото из
© RZN.info
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