Рязанцы поучаствовали в костюмированном слаломе. Соревнования провели в субботу, 4 января, в спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский» в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица России 2020»,
Первым на горных лыжах с российским флагом спустился Дед Мороз. Его роль исполнял президент областной федерации воздухоплавания Лев Маврин (это был его 52 спуск).
Обладателей самых необычных костюмов наградили призами и кубками.
В конкурсе «Загадочный час» отметили «самого быстрого» — Ивана Ушакова, «мисс грациозность» — Ольгу Родиченко. В номинации «парный спуск» награды получили отец и сын Олег и Борис Москвины.
«Самое эффектное падение» — у Кристины Посельской, «самый яркий фристайл» — у Гавриила Березкина. Приз зрительских симпатий достался Ольге Варламовой.