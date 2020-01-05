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15:47, 5 января 2020 496

Рязанцы поучаствовали в костюмированном слаломе

Рязанцы поучаствовали в костюмированном слаломе

Рязанцы поучаствовали в костюмированном слаломе. Соревнования провели в субботу, 4 января, в спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский» в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица России 2020», сообщили в региональном минспорте.

Первым на горных лыжах с российским флагом спустился Дед Мороз. Его роль исполнял президент областной федерации воздухоплавания Лев Маврин (это был его 52 спуск).

Обладателей самых необычных костюмов наградили призами и кубками.

В конкурсе «Загадочный час» отметили «самого быстрого» — Ивана Ушакова, «мисс грациозность» — Ольгу Родиченко. В номинации «парный спуск» награды получили отец и сын Олег и Борис Москвины.

«Самое эффектное падение» — у Кристины Посельской, «самый яркий фристайл» — у Гавриила Березкина. Приз зрительских симпатий достался Ольге Варламовой.

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