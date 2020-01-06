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12:21, 6 января 2020 201

Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею

Сборная России уступила со счетом 3:4 сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею и завоевала серебряные медали, пишет РБК.

Встреча прошла на Ostravar Aréna в чешской Остраве. Игру судили финские арбитры Ласси Хейккинен и Кристиан Викман.

На нынешнем чемпионате мира сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе B.

Команда Валерия Брагина одержала две разгромные победы — над Канадой (6:0) и Германией (6:1) — и потерпела два поражения — от Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале россияне победили сборную Швейцарии со счетом 3:1. В полуфинале команда одолела в овертайме Швецию (5:4).

Сборная России выигрывала золото на молодежном чемпионате мира четыре раза — в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах. Последний титул команда завоевала девять лет назад в Баффало.

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