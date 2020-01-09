Автомобилист выиграл «Рождественский кубок» в Воронеже. Обзор турнира

Рязанский «Автомобилист» выиграл в Воронеже «Рождественский Кубок». Об этом сообщили организаторы.
Команда начала игру с победы над «Крыльями Черноземья». Шайбы в ворота соперников забросили Игорь Власов (две), Алексей Кадочкин и Сергей Баранов. Счет матча — 4:3.
После этого «Автомобилисты» со счетом 3:2 обыграли воронежский «Буран», где Сергей Ермаков на последних минутах забросил в ворота соперников победную шайбу.
В финальном матче подопечные Олега Курина скрестили клюшки с «Грифонами» из Белгорода. Рязанцы вновь одержали победу — 5:3. Шайбы в ворота соперников забросили Денис Калинин, Сергей Ермаков, Андрей Дойниченко, Игорь Кривченков и Владимир Вахтин.Третье место занял воронежский «Буран», переигравший «Крылья Черноземья» со счетом 5:1.