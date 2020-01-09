Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:48, 9 января 2020 202

Автомобилист выиграл «Рождественский кубок» в Воронеже. Обзор турнира

Автомобилист выиграл «Рождественский кубок» в Воронеже. Обзор турнира

Рязанский «Автомобилист» выиграл в Воронеже «Рождественский Кубок». Об этом сообщили организаторы.

Команда начала игру с победы над «Крыльями Черноземья». Шайбы в ворота соперников забросили Игорь Власов (две), Алексей Кадочкин и Сергей Баранов. Счет матча — 4:3.

После этого «Автомобилисты» со счетом 3:2 обыграли воронежский «Буран», где Сергей Ермаков на последних минутах забросил в ворота соперников победную шайбу.

В финальном матче подопечные Олега Курина скрестили клюшки с «Грифонами» из Белгорода. Рязанцы вновь одержали победу — 5:3. Шайбы в ворота соперников забросили Денис Калинин, Сергей Ермаков, Андрей Дойниченко, Игорь Кривченков и Владимир Вахтин.

Третье место занял воронежский «Буран», переигравший «Крылья Черноземья» со счетом 5:1.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:48, 9 января 2020
Автомобилист выиграл «Рождественский кубок» в Воронеже. Обзор турнира
12:21, 6 января 2020
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею
21:38, 5 января 2020
Рязанцы сыграли в хоккей в валенках
15:47, 5 января 2020
Рязанцы поучаствовали в костюмированном слаломе
15:22, 5 января 2020
Под Рязанью устроили «Ночную лыжную гонку»
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 28 декабря 2019 2 220
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
9:42, 4 января 2020 2 428
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 473
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
18:20, 29 декабря 2019 1 994
В центре Рязани появились ледяные скульптуры
22:09, 1 января 2020 2 896
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
Все новости