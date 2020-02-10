ХК «Рязань» проиграл в Пензе. Главный тренер извинился перед болельщиками

ХК «Рязань» проиграл в Пензе. В субботу, 8 февраля, матч завершился со счетом 5:3 в пользу пензенского «Дизеля», сообщила клубная пресс-служба.
Счет игры открыли рязанцы. Во втором периоде «Дизель» ответил сопернику тремя шайбами, уходя на заключительную 20-минутку с разницей в счете.
В последней трети матча ХК «Рязань» попытался сократить отрыв, но пензяки ответили двумя шайбами.
«Мы сегодня играли только один период — первый. А так, второй и третий период показали отвратительную, безобразную игру. Не помогали защитникам — бросили их на произвол судьбы. Ничего не создавали впереди, даже при учете того, что голы забили — это были единичные эпизоды», — сказал после игры главный тренер рязанцев Дмитрий Крамаренко.
Он извинился перед болельщиками, приехавшими на матч.
«Подвели болельщиков, которые приехали нас поддержать — хочу извиниться перед ними, ведь они проделали такой путь, но, к сожалению, так сложилось», — добавил Крамаренко.
Рязанцы заняли предпоследнее место в таблице своей конференции. Следующий матч пройдет в Рязани в пятницу, 14 февраля, с узбекским «Хумо».
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