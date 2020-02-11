С сауной и массажными кабинетами. Крытый футбольный манеж появится в Рязани до 2022 года

Крытый футбольный манеж появится в Рязани до 2022 года. Об этом говорится в условиях тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
Футбольный манеж планируют возвести на участке рядом с Академией единоборств (за торговым центром Metro Cash & Carry). Объект обойдется в 428,9 миллиона рублей, которые выделили из областного бюджета по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».
На территории хотят оборудовать стадион без подогрева футбольного поля с искусственным газоном размером 120×80 метров и две футбольные арены — 40×60 и 100×64 метров. Кроме того, в двухэтажном административном здании разместят тренажерный зал, сауну, массажные кабинеты, раздевалки, буфет, гостиничные номера, санузлы, душевые, медицинский пункт, судейские комнаты и другие административные и хозяйственные помещения.
Предполагается, что трибуны на стадионе будут вмещать 256 зрительских мест, включая места для инвалидов-колясочников.
В малой и крупной арене, а также на стадионе установят мини-футбольные ворота, светодиодные табло. В малой арене появится разминочный зал с резиновым покрытием и роботизированный тренажер FootBot, оборудованный автоматическими устройствами подачи мячей (пушками) и расположенными по периметру мишенями-секциями.
В стоимость также входит техника для обслуживания футбольного поля, пластиковые корзины для хранения мячей, оборудование и мебель для обустройства административного здания.
Подрядчика определят 19 февраля. Объект планируется возвести не позднее 30 сентября 2022 года.
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