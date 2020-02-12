В Рязани проведут первенство России по самбо среди юниоров

С 17 по 21 февраля в Рязани пройдет первенство России по самбо среди юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения. Об этом сообщил
Участниками соревнований станут почти 700 спортсменов более чем из 50 субъектов России, в том числе победитель первенства мира 2019 года Александр Пшеничных.
За победу в личных соревнованиях поборются спортсмены следующих весовых категорий: 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг (юниоры), а так же 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг (юниорки).
В каждом весе разыграют комплект из четырех наград: первое, второе и два третьих места.
Победители представят Россию на первенстве мира в октябре 2020 года (город Нови Сад, Сербия), серебряные призеры — на первенстве Европы в апреле 2020 года (город Панагюриште, Болгария).
Онлайн-трансляцию соревнований можно будет посмотреть на официальном