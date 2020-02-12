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13:59, 12 февраля 2020 117

В Рязани проведут первенство России по самбо среди юниоров

В Рязани проведут первенство России по самбо среди юниоров

С 17 по 21 февраля в Рязани пройдет первенство России по самбо среди юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Участниками соревнований станут почти 700 спортсменов более чем из 50 субъектов России, в том числе победитель первенства мира 2019 года Александр Пшеничных.

За победу в личных соревнованиях поборются спортсмены следующих весовых категорий: 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг (юниоры), а так же 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг (юниорки).

В каждом весе разыграют комплект из четырех наград: первое, второе и два третьих места.

Победители представят Россию на первенстве мира в октябре 2020 года (город Нови Сад, Сербия), серебряные призеры — на первенстве Европы в апреле 2020 года (город Панагюриште, Болгария).

Онлайн-трансляцию соревнований можно будет посмотреть на официальном сайте Всероссийской федерации самбо.

© RZN.info

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