Сотрудники Рязанского приборного завода стали участниками первенства города по мини-футболу

Сотрудники АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ») стали участниками первенства Рязани по мини-футболу. Четыре игры с командами соперников окончилась в пользу приборостроителей.

Первенство Рязани по мини-футболу впервые проходит в новом формате. По результатам игр сезона 2019 года команды соревнуются в четырех дивизионах: высший, первый, второй и третий.

Сборная АО «ГРПЗ» выступает в первом дивизионе, где состязаются 24 команды. Сначала идет борьба в четырех подгруппах, затем — по системе плей-офф. Победа обеспечит место уже в высшем дивизионе в первенстве следующего года.

Футболисты АО «ГРПЗ» в своей первой игре с командой «Nova Technology» победили со счетом 5:3. Затем они обыграли еще три команды: «Манеж» (счет 4:0), «Эра» (счет 4:1), «Пульсар» (счет 5:2). Заводская сборная объединяет работников из разных цехов и отделов.

«Это представительный турнир и для нас он, конечно, важен, — отметил тренер команды АО „ГРПЗ“ Никита Обцешко. — Минимальная цель — пройти групповую стадию, а главная задача — попасть в тройку призеров. У нашей команды обновился состав, но рисунок игры мы успели поставить. В числе преимуществ могу назвать слаженные действия наших футболистов. Среди них яркие личности, которые демонстрируют высокий уровень владения мячом».

В турнире, который будет проходить до конца марта, участвуют любительские команды, в том числе от предприятий и организаций областного центра. Соревнования проводятся под эгидой Федерации футбола Рязани.

В АО «ГРПЗ» ежегодно проходят соревнования по мини-футболу. По их итогам определяются лучшая команда и сильнейшие игроки, из которых формируется заводская сборная для участия в региональных турнирах. Победители получают грамоты и денежные премии.

«Развитие физической культуры и массовых видов спорта сегодня входит в число приоритетов государственной социальной политики. В стране действует масштабный федеральный проект „Спорт — норма жизни“, — подчеркнул генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Занятия спортом дают каждому человеку возможность для самореализации. Наш завод традиционно на протяжении многих лет поддерживает стремление работников и членов их семей вести активный здоровый образ жизни и создает для этого необходимые условия».

На предприятии работают секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу, аэробике, спортивному ориентированию. Любители настольного тенниса, атлетизма, плавания, водного туризма, моржевания, зимней рыбалки и горных лыж занимаются в группах.

Совместно с профсоюзом организуются личные и командные первенства по разным дисциплинам, в которых участвуют любители спорта практически из всех подразделений. Заводские спортсмены активно и результативно выступают на состязаниях регионального и всероссийского уровней.