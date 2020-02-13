Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:12, 13 февраля 2020 132

Уроженка Рязани Трусова заявила о намерении выиграть Олимпиаду

Уроженка Рязани Трусова заявила о намерении выиграть Олимпиаду

Уроженка Рязани Александра Трусова заявила о намерении выиграть Олимпийские игры и освоить все четверные прыжки. Об этом она рассказала в интервью журнала Tatler.

«Сейчас я сконцентрирована на отработке своих программ. В планах выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде», — отметила спортсменка.

Также Трусова отметила, что ей не нравится выступать два сезона подряд с одной программой.

«В этом сезоне мы подготовили произвольную программу под саундтрек „Игры престолов“. Я за три недели посмотрела все восемь сезонов этого сериала», — поделилась Трусова.

Напомним, 15-летняя рязанка является бронзовым призером финала Гран-при и чемпионата Европы.

Фото из instagram avtrusova

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:12, 13 февраля 2020
Уроженка Рязани Трусова заявила о намерении выиграть Олимпиаду
13:59, 12 февраля 2020
В Рязани проведут первенство России по самбо среди юниоров
12:58, 12 февраля 2020
Михайловский «Метеор» стал спортшколой олимпийского резерва
12:30, 11 февраля 2020
С сауной и массажными кабинетами. Крытый футбольный манеж появится в Рязани до 2022 года
12:49, 10 февраля 2020
ХК «Рязань» проиграл в Пензе. Главный тренер извинился перед болельщиками
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 193
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
10:51, 6 февраля 2020 2 311
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 161
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 7 878
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 799
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости