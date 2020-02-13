Уроженка Рязани Трусова заявила о намерении выиграть Олимпиаду

Уроженка Рязани Александра Трусова заявила о намерении выиграть Олимпийские игры и освоить все четверные прыжки. Об этом она рассказала в интервью журнала Tatler.
«Сейчас я сконцентрирована на отработке своих программ. В планах выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде», — отметила спортсменка.
Также Трусова отметила, что ей не нравится выступать два сезона подряд с одной программой.
«В этом сезоне мы подготовили произвольную программу под саундтрек „Игры престолов“. Я за три недели посмотрела все восемь сезонов этого сериала», — поделилась Трусова.
Напомним, 15-летняя рязанка является бронзовым призером финала
Фото из instagram