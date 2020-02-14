ФК «Рязань» пополнил защитник из ФНЛ 22-летний Кирилл Сараев. Об этом сообщила прес-сслужба клуба.
Выпускник столичной школы ЦСКА ирал за молодежную команду. С армейцами защитник участвовал в юношеской лиге УЕФА.
Затем пополнил кировское «Динамо», выступающее в зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ.
Сезон 2017-2018 Сараев начинал за зеленодольский «Анжи-Юниор», во второй части розыгрыша перебрался в «Сызрань-2003».
В сезоне 2018-2019 защищал команду ивановского «Текстильщика».
В ФК «Рязань» Сараев будет выступать под номером 4.
Фото из группы «ФК Рязань»