Рязанская «Империя» «всухую» обыграла касимовских хоккеистов. Обзор тура НХЛ

В 16-м туре Ночной Хоккейной Лиги касимовские хоккеисты из «Восхода СУ-2» «всухую» проиграли рязанской «Империи». Матч закончился со счетом 0:4, рассказали организаторы. Отличились Сергей Рождественский и Олег Кондрашов, дубль оформил Валерий Сорокин.

Возглавляет турнирную таблицу «Автомобилист», обыграв хоккеистов из «Шкоды-Рязань» со счетом 4:2. У победителей отличились Денис Калинин, Василий Кладов, Сергей Ермаков, Михаил Колганов.

Четвертую строчку в турнирной таблице сохранили за собой динамовцы, проигравшие «Соколу» 2:3, которые занимают шестое место и еще могут опередить динамовцев на финише.

Столько же очков, сколько и у «Сокола», набрала команда строителей из «Светлого». В последнем туре они «всухую» разгромили десантников, забив четыре шайбы. Матч на ноль провел вратарь Сергей Нистратов. Шайбы забросили Роман Парамонов, Олег Котиков, Игорь Шишкин и Андрей Кузькин.

Первую победу в сезоне одержал рязанский «Витязь», обыграв хоккеистов из «Державы» со счетом 4:3. Таким образом, «Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф и может побороться лишь за предпоследнее место.

Лучшим бомбардиром продолжает оставаться форвард касимовцев Эдуард Султанаев — 80 набранных очков (37 шайб + 43 передачи). Среди вратарей лучший показатель у Сергея Шеколенко («Автомобилист») — 1,41 пропущенной шайбы в среднем за матч.

Во второй группе лидируют хоккеисты «Здоровья», которые со счетом 3:0 переиграли чучковцев. На ноль провел матч голкипер Алексей Лобанов с показателем «пропущенные шайбы в среднем за матч» — 0,94. Шайбы в ворота соперников забросили Андрей Чернов, Дмитрий Фокин и Константин Михайлик.

«Рельеф-Центр» также обыграл хоккеистов «Администрации города Рязани» со счетом 5:1. Дубли оформили Сергей Прудников и Александр Салюков, а также отличился Александр Шилин.

Третья строчка в турнирной таблице пока за хоккеистами из Дядькова, хотя они и проиграли в упорной борьбе «Спасску» — 2:3. У проигравших дубль сделал Роман Тиняков, у спасских хоккеистов отличились Игорь Семин, Валерий Питенин, Алексей Пчелинцев. «Спасск» пока на четвертом месте, но хоккеисты «Чучкова» отстают от них только на одну победу.

Ничьей закончился матч между «Динамо М» и «Рыбным». Команды попеременно вели в счете, у динамовцев отличились Андрей Кладов и дважды Николай Круженков. У рыбновцев шайбы забросили Анатолий Максимов, Василий Ребизов и Сергей Голяшов.

Хоккеисты «Ухолова» забили пять шайб, но из-за нарушения регламента им засчитали техническое поражение — 0:5. И, соответственно, победа досталась хоккеистам «Лесного». Форвард Сергей Голобоких, забросивший в матче две шайбы, лидирует среди бомбардиров второй группы, набрав 26 баллов за результативность (18 шайб + 8 передач).

Первые шесть команд оформили путевки в плей-офф. Борьба идет за оставшиеся два места. На седьмом «Лесной» (Шиловский район) — 14 очков. На восьмом «Рыбное» — 13 очков, на девятом «Администрация города Рязани» — 11 турнирных баллов. «Рыбное» и «Администрация» играют между собой в последнем туре.