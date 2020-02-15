Под Рязанью стартовал «Национальный триатлон»

В субботу, 15 февраля, в биатлонном комплексе «Алмаз» в Варских стартовал «Национальный триатлон Рязань 2020». Туда приехал губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, для большинства рязанцев эти соревнования — «замечательная возможность выбраться на природу, в нормальную здоровую среду, а также не только пробежать на лыжах, но просто отдохнуть в компании единомышленников».

«Этот проект объединил представителей всех наших районов. Кроме того, к нам приехали гости из Подмосковья. Все — увлеченные, заряженные на спорт и активный отдых люди. Своим примером они заряжают других. А мы всегда стараемся поддерживать такие проекты и способствовать занятиям физкультурой и спортом, чтобы люди чувствовали себя веселее и здоровее», — сказал Любимов.

«Национальный триатлон Рязань 2020» — социально ориентированный проект межрегионального уровня. Его поделили на три этапа в дисциплинах: лыжные гонки (в феврале), бег (в июне) и велосипедный спорт (в сентябре).

Организаторами выступили благотворительный фонд «Развитие общественно-значимых инициатив», правительство области и администрация Рязани Директор СШОР «Алмаз» Виталий Одров отметил, что в рамках триатлона впервые объединятся профессиональные спортсмены, любители и люди с ограниченными возможностям здоровья.

«К слову, таких у нас сегодня более сотни человек при общем количестве заявленных участников более пятисот», — подчеркнул Одров.

Всего на мероприятии (вместе с болельщиками) были более полутора тысяч человек.