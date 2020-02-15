Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады — 2014. «Золота» лишили биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил. Его дисквалифицировали на два года,
Устюгов завершил карьеру до этого решения, но дисквалификация будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года. Результаты россиянина аннулируют с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира — 2013/14.
Обвинения в адрес биатлониста основаны на отклонениях в биологическом паспорте спортсмена с января 2010 по февраль 2014 года. Он может обжаловать решение в течение трех недель.
Напомним, на Олимпиаде-2014 Евгений Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным завоевал золото в эстафете. Теперь наград лишится вся команда. Россия уступит Норвегии первое место в медальном зачете: на ее счету остается десять золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.
Кроме того, Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также два серебра на чемпионате мира — 2011 в Ханты-Мансийске.